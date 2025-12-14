IND vs SA: ଭାରତର ସହଜ ବିଜୟ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ବାଜିମାତ୍। ଧର୍ମଶାଳା ଟି-୨୦ ଭାରତ ମାରିନେଲା ବାଜି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୭ ଓ୍ୱିକେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ୧୧୭ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ୍।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଶାଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଭାରତର ସହଜ ବିଜୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ଓ୍ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୧୧୮ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ୨୫ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କଲା ଭାରତ।
ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୧୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ୨୫ ବଲ ବାକି ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି।
୧୧୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉଡନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମିଶି ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ୬୦ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଭିଷେକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୮ ବଲ୍ରେ ୩୫ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଛକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଚୌକା ଥିଲା।