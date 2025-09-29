(Video)ପଛରେ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି, ଖେଳରେ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଡ୍ରାମା କହି ନେତା କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
BCCI ଦଳର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ନାଟକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି।
ଶିବସେନା ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ? କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନାଟକ!”
ସଞ୍ଜୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଉଛି।
Just 15 days ago, at the start of the series, they were shaking hands and smiling for photos with Pakistan’s minister Mohsin Naqvi.
And now? Full-on nationalist drama for the cameras!
If patriotism was truly in your blood, you wouldn’t have even stepped on the field with… pic.twitter.com/jX81sfdMx2
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ସଭାପତି ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ସମାନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଜ ଆରମ୍ଭରେ, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଆପ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି
ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜୋକର, ଜଣେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆପ ବିଧାୟକ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ। ଆମର ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜବାବରେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ତାଙ୍କର ଦରମାର 100% ଦାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା, ଫାଇନାଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।