ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ, ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି ଦବଦବା…

ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ, ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି ଦବଦବା…
ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଦବଦବା ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳି ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ରୁଷ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି ଦେଶ ଭାରତର ସମର୍ଥନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ରୁଷ ତା’ର ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇଛି। ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ। କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ।
ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଆସୁଛି ଯେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସି ସାରିଛି। ଏବେ ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୁଟିନ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଚିତ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ।