ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍)କୁ ଅଭିଯାନ କରିବେ । ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆର୍ଟେମିସ୍ ଆକର୍ଡସରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ୨୦୨୪ ରେ ଏକ ମିଳିତ ମିଶନ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆର୍ଟେମିସ୍ ଆଲାଇନ୍ସ ସିଭିଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରେ । ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ବୈଠକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛି, ଯାହା ମାନବଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।

NASA and Indian Space Research Organisation (ISRO) are developing a strategic framework for Human Spaceflight Operations this year: Senior US Administration officials https://t.co/4HOpeVWMK7

