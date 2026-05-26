ମୋଦୀ ଖେଳିଦେଲେ ବଡ଼ ଗେମ୍; ଭାରତ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରେ ଦେଖି ଛଟପଟ ଡ୍ରାଗନ୍, ହଜିଗଲାଣି ନିଦ!

ମୋଦୀ ଖେଳିଦେଲେ ବଡ଼ ଗେମ୍; ଭାରତ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରେ ଦେଖି ଛଟପଟ ଡ୍ରାଗନ୍, ହଜିଗଲାଣି ନିଦ!
ଚୀନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହାତ ମିଳାଇଲେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦର ଯୋଗାଣ, ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀର ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାଠାରୁ ନିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିବ: ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଏଥିରେ ଖଣି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ନିବେଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବିବିଧ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତିର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ନବସୃଜନ-ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଜିର ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଅଧିକ ବିବିଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହି ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ।