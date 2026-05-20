India Vs Afghanistan 2026 : ୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏମିତି, ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ମାନବ ସୁଥାର
India Vs Afghanistan 2026 : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନବ ସୁଥାର ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ମାନବ ସୁଥାର ବିଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ର ସିନିୟର ଚୟନ ସମିତିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଆଡ-ହକ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନକାରୀ ମୋହିତ ଯଶବନ୍ତ ଯାଦବ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସଫଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋହିତ ଯଶବନ୍ତ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଅପାର ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଜୁନ ୬ ରୁ ମୁଲ୍ଲାନପୁରଠାରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର କେଇଜଣ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲିମ ଦୁରାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯିଏ ୧୯୫୯-୬୦ ରୁ ୧୯Nz-୭୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧,୨୦୨ ରନ କରିବା ସହ ୭୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହନୁମନ୍ତ ସିଂ ୧୯୬୩-୬୪ ରୁ ୧୯୬୯-୭୦ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ୬୮୬ ରନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଥସାରଥୀ ଶର୍ମା ୧୯Nz-୭୫ ରୁ ୧୯Nz-୭୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ସିଂ ୨୦୧୪-୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ରେକର୍ଡ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି, ଯିଏ ୨୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (First Class) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୪୫ ରନ କରିବା ସହ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୩୫୦ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁଥାର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୯୪ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଛନ୍ତି।