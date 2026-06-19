ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ

By Jyotirmayee Das

IND vs AFG ODI: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହର୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ନିଜର ରିହାବ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ପୂରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି।

ସାଢ଼େ ୪ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ହର୍ଷିତ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ ମାସର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ହର୍ଷିତ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ NTAର ବଡ଼…

ହରମୁଜ୍ ଦେଇ କିପରି ଯିବେ ଜାହାଜ, କଣ ଦେବାକୁ…

ବିସିସିଆଇ ନିଜ ବିବୃତିରେ କହିଛି, “ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ହର୍ଷିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ନିଜର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।”

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

ଚୟନ କମିଟି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୟୁକେ (UK) ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଭାରତର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ସିରିଜ୍ ଜିତିସାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିତିସାରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୭୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ NTAର ବଡ଼…

ହରମୁଜ୍ ଦେଇ କିପରି ଯିବେ ଜାହାଜ, କଣ ଦେବାକୁ…

୫୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ,…

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ୍‌ରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ୨୨…

1 of 28,963