IND Vs AUS: ଫୁସକି ଗଲେ ରୋହିତ ବିରାଟ; ପ୍ରଥମ ODIରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ପର୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଦେଖିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ୧୩୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨୬ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୬ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୩୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ :ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୮ ରନରେ ହରାଇଥିଲା। ତା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ୮ ବଲ୍ ଖେଳି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୮ ବଲ୍ ରେ ୧୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୫ ରନ ସ୍କୋର ସହିତ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଅନେକ ଥର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ୨୬ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ କୁହନମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର:୧୩୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୮ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୪ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା।
ସର୍ଟ ୧୭ ବଲରେ ୮ ରନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୫ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପ୍ ୨୯ ବଲରେ ୩୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ସର୍ବାଧିକ ୪୬ ରନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ୨୧ ରନ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।