କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ IND vs AUSର ତୃତୀୟ T20, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବେଲେରିଭ୍ ଓଭାଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ରେ ୦-୧ରେ ପଛୁଆ ଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଚାରି ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ସମାନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି।
ଏଥିରେ ହେବ ପ୍ରସାରିତ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ୧:୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ୧:୧୫ ରେ ହେବ। ମ୍ୟାଚଟି ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ Jio Hotstar ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରାମରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବାଉନ୍ସୀ ପିଚ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାଜେଲଉଡ୍ଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହେବ।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ । କାରଣ ହର୍ଷିତ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ କରିବା ସହ ଗୋଟେ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ । ଅର୍ଶଦୀପ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟର୍କର୍ ବୋଲିଂ କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।