ଅର୍ଶଦୀପ ବୋଲିଂ ଦେଖି କାବା ଭଳିଆ ଚାହିଁଛି କଙ୍ଗାରୁ, ଖସିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୨ଟା ୱିକେଟ; ଭାରତର ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ! 

India vs Australia Live Score: ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଅର୍ଶଦୀପ, କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥର, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ କ୍ରିଜରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।ହୋବାର୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ହାତରେ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲାଇଭ୍ ସ୍କୋର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧

ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁହ୍ନେମାନ।

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲାଇଭ: ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧

ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

