India Tour of Australia 2025: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ, ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ ଏବଂ ଲାଇଭ ଷ୍ଟିମିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ମୋଟ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ତା’ପରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜ୍ 2025 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସମୟ
ପ୍ରଥମ ODI: ଅକ୍ଟୋବର 19 (ପର୍ଥ)
ଦ୍ଵିତୀୟ ODI: ଅକ୍ଟୋବର 23 (ଆଡିଲେଡ୍)
ତୃତୀୟ ODI: ଅକ୍ଟୋବର 25 (ସିଡନି)
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ODI ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9:00 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ରାତି 8:30 ରେ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T20 ସିରିଜ୍ 2025 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସମୟ
ପ୍ରଥମ T20: ଅକ୍ଟୋବର 29 (କାନବେରା)
ଦ୍ଵିତୀୟ T20: ଅକ୍ଟୋବର 31 (ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ)
ତୃତୀୟ T20: ନଭେମ୍ବର 2 (ହୋବାର୍ଟ)
ଚତୁର୍ଥ T20: ନଭେମ୍ବର 6 (କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ)
ପଞ୍ଚମ T20: ନଭେମ୍ବର 8 (ବ୍ରିସବେନ୍)
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T20 ସିରିଜ୍ ର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ IST ଦିନ 1:45 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ 1:30 ରେ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସ୍କ୍ୱାଡ୍ 2025
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, କୁପର କନୋଲି, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶ, ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ୨୦୨୫
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ଉଇକେଟକିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଉଇକେଟକିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍): ମିଚ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ, ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା
ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) UPI ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ, PIN ପ୍ରବେଶ ନକରି ମୁହଁ ଏବଂ ଟିପଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ATM କାର୍ଡ ବିନା ସହଜରେ PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ, ଆମେ ଆମର UPI PIN ତିଆରି କରିବା ପରେ ଭୁଲିଯାଉ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମର ATM କାର୍ଡ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି।
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ATM କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର OTP ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ; ଆପଣ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ସେଟ୍ ଏବଂ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, NPCI ଏକ ନୂତନ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଅନୁସାରେ, NPCI ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ UPI PIN ସେଟ୍ ଏବଂ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା କାର୍ଡ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଏବଂ ଆଧାର OTP ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ATM କାର୍ଡ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ, ATM କାର୍ଡ ଘରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର UPI PIN ପୁନଃସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଅନନ୍ୟ, ତେଣୁ ସରକାର ଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା କେବଳ PIN ପୁନଃସେଟ୍ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଠକେଇ ପ୍ରାୟତଃ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସରକାର ଅନେକ କାରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ UPI ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।