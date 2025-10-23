ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ; ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିରୋ ଥିଲେ ଆଜି Zero ପାଲଟିଗଲେ; ଖାତାଖୋଲି ପାରିଲେନି Zeroରେ ଫେରିଲେ …

IND vs AUS: ପର୍ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
IND vs AUS: ପର୍ଥରୁ ଆଡିଲେଡ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପର୍ଥରେ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏ ଯାଏଁ ହଜମ କରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଡିଲେଡ୍ ଏବେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ନିରାଶ ? ବିରାଟ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିରୋ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ହିରୋରୁ Zero ପାଲଟି ଗଲେ ? ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପର୍ଥରୁ ଆଡିଲେଡ୍ ଯିବା ବେଳେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ: ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଚାରୋଟି ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଥରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ODIରେ କୋହଲି ଆଠଟି ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ବିରାଟ ଆଡିଲେଡର ହିରୋ ଥିଲେ: ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଫର୍ମାଟ୍ ଯେକୌଣସି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭୂମିରେ ରନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ରନ୍ ପାଣି ପରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୬୦.୯୩ ହାରରେ ୯୭୫ ରନ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆରେ ୨୪୪ ରନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ହାରାହାରି ୬୧ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ବିରାଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଚଳିତ ସିରିଜରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା: ବିରାଟ କୋହଲି କେବଳ ଆଡିଲେଡରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଥିଲେ।

ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଦିନିକିଆରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନି , କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ।

