ମନ ଖୋଲି ବର୍ଷିଲେ ଅଶ୍ୱିନ…କହିଲେ ଭାରତର ପରାଜୟର ମୂଳ କାରଣ, କାହିଁକି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ମଉକା କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟି-୨୦ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଶୀର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଶଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟି-୨୦ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ।
ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ?ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେ ୬୫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭିକ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁମରାହଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବୁମରାହ ଦଳର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୋଲର ହେବା ଉଚିତ।”
ଦଳ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଅଶ୍ୱିନ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ସ୍ଥିର ଖେଳ ଅଭାବରୁ ବୋଲରମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ବୁମରା-ଅର୍ଶଦୀପ ମିଶ୍ରଣ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ, ବୁମରାହ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହା ପରେ କଣ ହେବ:ଅଶ୍ୱିନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ପୁଣି ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।” ଦଳ ଚୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ଉଠାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ, ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ କେବଳ ନୀରବରେ ନୁହେଁ, ସୂଚନାଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ।