ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମହାସମର, ଫେରିଲେ ରୋ-କୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମହାସମର
IND vs ENG ODI: ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବେଷ୍ଟନ ମୈଦାନରେ ଖେଳାଯିବ । ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ କଣ ହୋଇପାରେ ।
ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ନେଟ୍ସରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଓପନିଂ ଓ ଟପ୍ ଅର୍ଡର
ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓପନିଂ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିବେ । ସେହିପରି ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ‘କିଙ୍ଗ କୋହଲି’ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ।
ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ରାହୁଲ-ଆୟରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ତାଙ୍କ ସହ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ । ଏହାପରେ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ବୋଲିଂ ବାହିନୀକୁ ଫେରିଲେ ବୁମରା
ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ପେସ୍ ବାହିନୀ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା/ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ।