ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମହାସମର, ଫେରିଲେ ରୋ-କୋ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧

ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମହାସମର

By Jyotirmayee Das

IND vs ENG ODI: ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବେଷ୍ଟନ ମୈଦାନରେ ଖେଳାଯିବ । ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ କଣ ହୋଇପାରେ ।

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?…

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: ୧୫ ତାରିଖରେ…

ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ନେଟ୍ସରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଓପନିଂ ଓ ଟପ୍ ଅର୍ଡର

ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓପନିଂ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିବେ । ସେହିପରି ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ‘କିଙ୍ଗ କୋହଲି’ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ।

ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ରାହୁଲ-ଆୟରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ତାଙ୍କ ସହ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ । ଏହାପରେ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ବୋଲିଂ ବାହିନୀକୁ ଫେରିଲେ ବୁମରା

ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ପେସ୍ ବାହିନୀ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା/ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?…

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: ୧୫ ତାରିଖରେ…

ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ: ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା…

ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଏହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହେବ…

1 of 27,754