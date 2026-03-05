ଦଳରୁ ବିଦା ହେବେ ଅଭିଷେକ! ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଫ୍ଲପ; ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବଲରେ OUT ହୋଇ କାଟିଦେଲେ ନାକ …
Abhishek Sharma: ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷେକ OUT
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ T ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ, ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ବୋଲର ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ୭ଟି ବଲରୁ ମାତ୍ର ୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଓପନରଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିନର ୱିଲ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଆଉଟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ପାର୍ଟଟାଇମ୍ ବୋଲର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆଉଟ ହେବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଷେକ OUT : ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଓଭରଟି ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ସହିତ ଆଠ ରନ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଏକ ଏରିଆଲ୍ ସଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ତଥାପି ଏକ ଏରିଆଲ୍ ସଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ୧୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ: ଅଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାତଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୧୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ୧୨.୭୧ ହାରରେ ୮୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସାତଟି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ, ଅଭିଷେକ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ରନ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦ ଏବଂ ୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।