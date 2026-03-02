ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ ଭାରତ, ଏବେ କାହା ସହ ହେବ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ବିବରଣୀ

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ ଭାରତ, ଏବେ କାହା ସହ ହେବ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା

By Jyotirmayee Das

IND on WC Semi: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏଥି ସହିତ, ଚାରି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍, କେଉଁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ

ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଦଳ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା’ପରେ ନାମିବିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର ୮ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନର ବଡ଼ ପରାଜୟ ଦଳର ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସୁପର ୮ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ଦଳ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ । ସେହିପରି ହାରିବା ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ

ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ କିମ୍ବା ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିଥିଲା।

