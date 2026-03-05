କିଏ ଖେଳିବ ଫାଇନାଲ? ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହ କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ Live; ଜାଣନ୍ତୁ…
Ind Vs Eng: ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମହା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ରେ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୦ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସ୍କୋର ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତଥାପି, ଇଂଲଣ୍ଡ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍-ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପିଚ୍ ଟିକେ ଘାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି।
ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ।
ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ: ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭିରେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ଦର୍ଶକମାନେ JioStar ଆପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଏକାଦଶରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା , ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ