ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତି ନେଲା ଭାରତ

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Shiv Sankar Singh

ବେଲଫାଷ୍ଟ : ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ କେବେ ହେଲେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ସେହି ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ (ପଦାର୍ପଣ) କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସୀତାଂଶୁ କୋଟକ ଆଗରୁ ହିଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ ବା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ଖେଳାଳି ସୂଚୀ (Squads):

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ,…

ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିବାଦରେ ମହୁଆ !…

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ: ଟିମ୍ ଟେକ୍ଟର, ରସ୍ ଆଡେୟାର, ହ୍ୟାରୀ ଟେକ୍ଟର, ଲୋରକାନ ଟକର (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଗାରେଥ୍ ଡେଲାନି, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଡୋହେନି, ଜର୍ଜ ଡକରେଲ୍, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କାଲିଟ୍ଜ୍, ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରେସ୍, ରୁବେନ୍ ୱିଲସନ, ଗାଭିନ୍ ହୋଇ, ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା, ଲିଆମ୍ ମ୍ୟାକକାର୍ଥି, ମାଥ୍ୟୁ ହଲାର୍ଡ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ,…

ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିବାଦରେ ମହୁଆ !…

‘ଚନ୍ଦା ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା…

କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ…

1 of 30,143