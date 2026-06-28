ବିଶ୍ୱ ବିଜେତାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା; ସିରିଜ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୫୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଛି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏଥିସହ ୨-୦ରେ ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ କଲା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ।
ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୫୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୫୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତର ପରାଜୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଟପ୍ ଅର୍ଡର ପୁଣି ଥରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୧୬ଟି ସିରିଜ୍ ବିଜୟର ବିଜୟ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୪ ରନରେ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୨୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ୨୧ ରନ୍ କିଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସଟ ଖେଳି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଶେଷ ବଲରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତଥାପି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରନ ପିଛା କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍କୋର ୩୫ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ୪ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଉଭୟ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ ପାଇଁ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ସମସ୍ତ ତିନି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶାନ ୧୨ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩୯ ରନ ଯୋଡି ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ହାଲାର୍ଡ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ଏହି ଭାଗୀଦାରି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।