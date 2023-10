ପ୍ରଥମ ପରେ ପୁଣି ଧୋଇଗଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ମଅପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌, ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍‌

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ମଅପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ମଅପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ମଅପ ମ୍ୟାଚରେ ବି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ମଅପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ମଅପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

UPDATE: The warm-up match between India & Netherlands is abandoned due to persistent rain. #TeamIndia | #CWC23 https://t.co/rbLo0WHrVJ pic.twitter.com/0y4Ey1Dvye

— BCCI (@BCCI) October 3, 2023