IND vs PAK Final; ଭାରତକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିବ ପାକ୍‌

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଏହି ଏସିଆ କପରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପର ୪ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

ଦୁଇ ଦଳର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଏହି “ମହାଜାଲ”ର ଯୋଜନା କରିଥିଲା!

ପାକିସ୍ତାନ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା। ସୈମ ଆୟୁବ, ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କ ସହିତ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଧୀର ଦୁବାଇ ପିଚ୍‌ରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ।

ଏହି ବୋଲରମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍‌ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ଲଗାତାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରରୁ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ରନ୍ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ରଖିପାରନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ କରିସ୍ମା
ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ 6.35, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଗୁଗଲି ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ରନ୍‌କୁ ସୀମିତ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟମ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ନମ୍ବର 1
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ 985 ହାରରେ 13 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ନମ୍ବର 1 ୱିକେଟ ନେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ 2260 ହାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସମାନ ଧାରାରେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ହେଉଛି ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

ଦିନ ସମୟରେ ଦୁବାଇ ପିଚ୍ ଧୀର ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ୍ ତ୍ରିପୁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସ୍ପିନ୍ ବନାମ ସ୍ପିନ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା କେବଳ ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ପିନ୍ ବନାମ ସ୍ପିନ୍ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 41 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିପାରିବେ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ହୁଏତ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ, ସୁଲଦୀପ ଯାଦବ,

ପାକିସ୍ଥାନ: ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଫଖର ଜମାନ, ହରିସ ରାଉଫ, ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ହୁସେନ୍ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ୍, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୱାସି

