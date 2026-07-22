ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ, ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି

ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଉଭୟ ଦେଶରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ବିଭାଜନର ୭୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠେ ଯେ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସେଠାକାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି?

ଅର୍ଥନୀତିରେ କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ମଜବୁତ୍?

ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ଆଜି ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୪.୧୫ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣ ବଡ଼। ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବାର୍ଷିକ ୨,୬୯୪ ଡଲାର। ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମାତ୍ର ୪.୩୮%।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦…

ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ପାକିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ୧,୪୭୮ ଡଲାର । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର, ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୧୧.୦୭% ରହିଛି।

ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ: ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାକାର ମୁସଲମାନମାନେ ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚର ୮୭.୯% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ୭୯% ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୦% ଏବଂ ୯୩%।

ଗ୍ୟାଲପ୍ ସର୍ଭେ: ଗ୍ୟାଲପ୍‌ର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ୫୧% ମୁସଲମାନ ନିଜ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୭% ମୁସଲମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଚଳାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର।

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରିପୋର୍ଟ: ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟ ୮୦% ମୁସଲମାନ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନମଜୁରିଆ, ଦର୍ଜି କିମ୍ବା ଉଠାଦୋକାନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ: ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି-ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୧.୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି (ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ୨.୩% ତୁଳନାରେ କମ୍)।

ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁସଲମାନ: ପାକିସ୍ତାନର ୯୭% ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁସଲିମ୍। ତେଣୁ ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସିଧାସଳଖ ମୁସଲିମ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

୨୦୨୪-୨୫ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ୨୮.୮% ଜନସଂଖ୍ୟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ଅତି-ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪.୯% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୬.୫% ହୋଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଋଣ ବୋଝ ୭୦-୮୦% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। IMF ଋଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍କିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦…

ନୂଆ ବାସନରୁ ଛାଡ଼ୁନି କି ଷ୍ଟିକର୍ ଗ୍ଲୁ?…

ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍…

1 of 26,504