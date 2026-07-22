ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ, ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି
ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଉଭୟ ଦେଶରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ବିଭାଜନର ୭୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠେ ଯେ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସେଠାକାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି?
ଅର୍ଥନୀତିରେ କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ମଜବୁତ୍?
ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ଆଜି ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୪.୧୫ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣ ବଡ଼। ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବାର୍ଷିକ ୨,୬୯୪ ଡଲାର। ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମାତ୍ର ୪.୩୮%।
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା: ପାକିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ୧,୪୭୮ ଡଲାର । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର, ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୧୧.୦୭% ରହିଛି।
ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ: ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାକାର ମୁସଲମାନମାନେ ଜାତୀୟ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚର ୮୭.୯% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ୭୯% ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୦% ଏବଂ ୯୩%।
ଗ୍ୟାଲପ୍ ସର୍ଭେ: ଗ୍ୟାଲପ୍ର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ୫୧% ମୁସଲମାନ ନିଜ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୭% ମୁସଲମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଚଳାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର।
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରିପୋର୍ଟ: ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟ ୮୦% ମୁସଲମାନ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନମଜୁରିଆ, ଦର୍ଜି କିମ୍ବା ଉଠାଦୋକାନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ: ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି-ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୧.୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି (ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ୨.୩% ତୁଳନାରେ କମ୍)।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁସଲମାନ: ପାକିସ୍ତାନର ୯୭% ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁସଲିମ୍। ତେଣୁ ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସିଧାସଳଖ ମୁସଲିମ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
୨୦୨୪-୨୫ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ୨୮.୮% ଜନସଂଖ୍ୟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୫% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ଅତି-ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪.୯% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୬.୫% ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଋଣ ବୋଝ ୭୦-୮୦% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। IMF ଋଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍କିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।