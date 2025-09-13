IND vs PAK: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ … ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ । କାଲିର ଟକ୍କର ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଏସିଆ କପ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ, ରବିବାର, ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।

ଏହା ଏପରି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୀତି, ଭାବନା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟକଟର ଦାବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିଛି।

Women's Asia Cup 2025: ଫାଇନାଲରେ…

Asia Cup Inside Story: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ…

ଷ୍ଟାରମାନେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଜଣାଶୁଣା ପାକିସ୍ତାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରୋଟା ବନାମ ଶାହଜାର ହାସମି ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ କାଲି ୭-୦ରେ ଆଗୁଆ ହେବୁ, ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରମାନେ ପ୍ରୋଟାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ରଶି ପୋଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଅହଂକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଲଜ୍ଜା ହେଉ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ, ଏତେ ଥର ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱକପରେ ୭-୦ କରି ଦେଖାଅ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ। ଖେଳକୁ ଖେଳ ରହିଯାଉ,ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି… ତୁମେ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମେ କାଲି ହାରୁଛ।

Women's Asia Cup 2025: ଫାଇନାଲରେ…

Asia Cup Inside Story: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ…

Asia Cup 2025 IND vs PAK: ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ…

ଗର୍ବରେ ଫାଟିପଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ… ଓମାନକୁ…

