T20 World Cup 2026: ଆସିଲା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲାର ତାରିଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ସେଡ୍ୟୁଲ । ଏହି ଦିନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହେବ ମହାଲଢେଇ । ନୋଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ ହୋଇଗଲା ଘୋଷଣା । ଆଇସିସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ଚାରୋଟି ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ନାମିବିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ବିଶେଷ ହେବ କାରଣ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ତିନୋଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଏକ ଟି-୨୦ରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମିବିଆ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତର ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ:
ଫେବୃଆରୀ 7 – ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ବନାମ ଆମେରିକା (ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସ)
ଫେବୃଆରୀ 12 – ଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ନାମିବିଆ
ଫେବୃଆରୀ 15 – କଲମ୍ବୋ: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
ଫେବୃଆରୀ 18 – ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଏମିତି ରହିବ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ:
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ 2026 ଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ସମାନ ଫର୍ମାଟ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 20 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ ରହିବ, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ଚାରିଟି ଦଳ ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର 8 କୁ ଯିବେ। ତା’ପରେ ସୁପର 8 ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରୁପିଙ୍ଗ କରାଯିବ । ସେଠାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଫାଇନାଲ ହେବ।
ସୁପର 8 ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ:
ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁପର 8 ଏବଂ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ଉଠେ, ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାସ୍ କରେ, ତେବେ ଏହାର ତିନୋଟି ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର 8 ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ICC ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ କିମ୍ବା କୋଲକାତାକୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛି । ଫାଇନାଲ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି 20 ଦଳ ଅଛନ୍ତି:
ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ଇଟାଲି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ନାମିବିଆ, ଜିମ୍ବାୱେ, ନେପାଳ, ଓମାନ ଏବଂ UAE।
ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍
ଭାରତ ଏଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ, ବାରବାଡୋସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।