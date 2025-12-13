ମାତ୍ର ୪୩୮ରେ ମିଳୁଛି ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟିକେଟ, କିଭଳି କରିବେ ବୁକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସିକ୍ରେଟ ଉପାୟ

IND vs PAK Ticket Price: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୪୩୮ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଘରୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା୬:୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ICC ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ରହିଛି, ଯାହା ICC ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି।

ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ICC ଦେଶରେ ମାତ୍ର ୪୩୮ (୧,୫୦୦ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିପରି କିଣିବେ: ପ୍ରଶଂସକମାନେ BookMyShow ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ବସି ସହଜରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର Book My Show ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
– ଆପ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
– ଏଠାରେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
– ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଲାଇଭ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
– ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
– ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଚୟନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ M-ଟିକେଟ୍ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର QR କୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବ୍ଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ।

