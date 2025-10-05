ପାକିସ୍ତାନ ରକ୍ତରେ ହିଁ ବେଈମାନ ! ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କରିଲେ ପାକ ଖେଳାଳୀ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ କିପରି ବିବାଦ ବିନା ଚାଲିପାରିବ? ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ମୁନିବା ଅଲିଙ୍କ ରନଆଉଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ମୁନିବା ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସାନା ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତଥାପି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ମୁନିବାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ ରନ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ରନ ଆଉଟ୍ ନେଇ ବିବାଦ:
ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ମୁନିବା ଅଲିଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ତଥାପି, ମୁନିବା କ୍ରିଜ୍ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଧାସଳଖ ହିଟ୍ ମାରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ତା’ପରେ ରନଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା।

ରିପ୍ଲେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ ମୁନିବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଲ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବାୟୁରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ, ମୁନିବାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁନିବା ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ।

ମୁନିବା ପାଭିଲିୟନ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ମୁନିବାଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କୁହେ?
ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ରନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ କ୍ରିଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପରେ କ୍ରିଜରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବଲ୍ ୱିକେଟରେ ଆଘାତ କରେ, ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁନିବା ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍।

