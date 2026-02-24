ଅଶୁଭ ନୁହେଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅମ୍ପାୟାର! ଯେବେ ରହୁଛନ୍ତି ଜିତିବା ମ୍ୟାଚ ବି ହାରୁଛି ଭାରତ; ୨୦୧୪ରୁ ଘଟୁଛି ଏମିତି….

Richard Kettleborough Record: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବରୋ ରେକର୍ଡ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅମ୍ପାୟାର ରିଚାର୍ଡ କେଟାଲବରୋ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେଟାଲବରୋ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ICC ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅମ୍ପାୟାର କରନ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ।

ଏହି ଧାରା ୨୦୧୪ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଡ କେଟାଲବରୋ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ।

୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟ : ଏହି ଖରାପ ରେକର୍ଡ ୨୦୧୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବ୍ରୋ କ୍ଷେତ୍ର ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ୨୦୧୫ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରିଚାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା: ୨୦୧୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା।
ପୁଣିଥରେ ରିଚାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ଷ, ୨୦୧୭ରେ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।

୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦୁଃଖଦ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ୨୦୧୯ ODI ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ରନଆଉଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବ୍ରୋ ପଡ଼ିଆରେ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା।

୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀ : ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବ୍ରୋ। ପୁଣିଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏବଂ ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାଜୟ: ଏହି କାହାଣୀଟି ପୁଣି ଥରେ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରିଚାର୍ଡ କେଟଲବ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଗ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

