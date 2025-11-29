IND vs SA 1st ODI: କାଲି ରାଞ୍ଚିରେ ଭାରତ-ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବେ ODI LIVE?

ରାଞ୍ଚିରେ ଧୋନିଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ଫୋକସରେ ରହିବେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି... ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ହେବେ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର? ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଲି ଏଠାରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ODI LIVE ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ନଭେମ୍ବର 30 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।

ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁଣି ଥରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି।

ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ IST ଅପରାହ୍ନ 1:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଭାରତରେ, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଫୋନରେ Jio Hotstar ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ODI ଜିତିଛି

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 94 ଟି ODI ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ 40 ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ 51 ଟି ହାରିଛି। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ODI ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।

ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି

ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି।

ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍କାର୍ଡ:

ଭାରତ ଦଳ: କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶାସୀ ଜୈସୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ: ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ରୁବିନ୍ ହରମାନ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍, ପ୍ରେସେନିଲ୍ ସୁବ୍ରେଏନ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଓଟନେଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, ନନ୍ଦ୍ରେ ବରଗଡ, କେଶଭ ମହାରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ନାଗିଡି।

