IND vs SA: ପ୍ରଥମ ଟି20 ରେ କିଭଳି ରହିବ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଂ 11? କାହାକୁ ମିଳିବ ମୌକା, କିଏ ହେବ ବାହାର?

ପ୍ରଥମ ଟି20 ରେ କିଭଳି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11 । ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ମୌକା, କିଏ ହେବ ବାହାର?

By Seema Mohapatra

କଟକ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ 11 କିଭଳି ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ବିଷୟରେ।

ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବେ

ଭାରତର ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, କେଉଁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ତାହା ମ୍ୟାଚ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆଗମନ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫେରି ଆସିବା ପରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହେବେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବେ। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କଥା ଆସେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳର ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ଉପରେ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 11 କେବଳ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟସ୍ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।

ସେପଟେ ODI ସିରିଜରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଏବେ T20 ସିରିଜରେ ବିଜୟୀ ପଥକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅଧିନାୟକ AIden Markramଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ଲେଇଂ 11 କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାଗିସୋ ରାବାଡା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି ଏବଂ କ୍ୱେନା ମ୍ଫାକା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆଣିପାରେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11: ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ / ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା (ୱିକେଟକିପର), ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଆନରିଚ୍ ନର୍ଟଜେ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କେଶଭ ମହାରାଜ।

