IND vs SA ମ୍ୟାଚରେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଅଶ୍ବିନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କଲେ ବୁମ ବୁମ ବୁମରାହ
Jasprit Bumrah Record: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୧ ହୋଇଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ, ସେ ଏପରି କିଛି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ବୁମରାହ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ: ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଓପନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ ପରଠାରୁ, ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓପନରମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୧୨ ଥର ଓପନରମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ, ବୁମରାହ କେବଳ ଉଭୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓପନରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବୁମରାହ ଜଣେ ଓପନରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଏହା ୧୩ତମ ଘଟଣା ଥିଲା।
ସେ ଉଭୟ ଓପନରଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶିକାର କରିଥିଲେ: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ପ୍ରଥମେ ରିଆନ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ପଛରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟରେ ଆଘାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ବୁମରାହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଓପନରମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ୭ ଓଭରରେ ୪ ମେଡେନ୍ ଓଭର ସମେତ ୯ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବୁମରାହ: କ୍ଲିନ୍ ବୋଲିଂ କରି ରିଆନ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବୁମରାହ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ୧୫୨ତମ ଥର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାରତରେ ୧୫୧ ଥର କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ବଲେ ୧୮୬ ଥର କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ କପିଲ ଦେବ ୧୬୭ ଥର କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।