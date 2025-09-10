IND vs UAE: ଆଜି ଗରମ,ଗୁଳିଗୁଳି ପାଇଁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିବ କି ଭାରତୀୟ ଟିମ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ…

IND vs UAE: ଆଜି ଗରମ,ଗୁଳିଗୁଳି ପାଇଁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିବ କି ଭାରତୀୟ ଟିମ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ…
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦୁବାଇର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍-ଏର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଏବଂ UAE ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହି ସମୟରେ, UAE ଏକ ବଡ଼ ଅପସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦୁବାଇର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ
ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁବାଇର ପାଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ AccuWeather ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି 60 ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
UAEର ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ସମୟକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ବନାମ UAE
ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍-Aରେ ଭାରତ ବନାମ UAE ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିନରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର 140 ରୁ 145 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା 110 ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ 51ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ 58ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।