IND vs UAE U19 Asia Cup: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକାଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ, UAEକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ
IND vs UAE U19 Asia Cup: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକାଦାର ସେଞ୍ଚୁରୀ
Vaibhav Suryavansi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ UAEକୁ ଧୁଳି ଚଟେଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ।
୨୩୪ ରନରେ ୟୁଏଇ ପରାସ୍ତ: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ୟୁଏଇକୁ ୨୩୪ ରନର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୩୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୧ ବଲ୍ ରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ୯୫ ବଲ୍ ରେ ୧୭୧ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୪ ଛକା ଏବଂ ୯ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।
ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ବିହାନ୍ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଜ ୭୩ ବଲ୍ ରୁ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ୫୫ ବଲ୍ ରୁ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ପାର କରିବା ସହଜ କାମ ନଥିଲା।
UAEର ମାତ୍ର ୧୯୯ ରନ: ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ UAE ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦ ଓଭର ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୯୯ ରନ କରିପାରିଲେ। ଏହିପରି, ଭାରତ ୨୩୪ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରହିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପଏଣ୍ଟ: ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ UAEକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି।