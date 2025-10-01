ଭାରତ-ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ, ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ Live Streaming
ଏମିତି କରି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ Live Streaming।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୯.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ୯ ଟାରେ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ୨-୦ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ୨୩ଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩୦ଟି ଜିତିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୭ଟି ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ୧୩ଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧୪ଟି ଜିତିଛି। ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଛି।
ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ଲେଇଁ ୧୧:
ଭାରତ: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ଓ୍ୱିକେଟକିପର), ଏନ. ଜଗଦୀସନ୍ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ।
ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋମେଲ ୱାରିକାନ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଭଲାନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍, ଆଲିକ୍ ଆଥାନାଜେ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ତେଗେନାରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭସ୍, ସାଇ ହୋପ୍, ଟେଭିନ୍ ଇମଲାଚ୍, ଜେଡିଆ ବ୍ଲେଡ୍ସ, ଜୋହାନ ଲେନେ, ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡରସନ ଫିଲିପ୍, ଖାରି ପିଏରେ, ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସ।