IND vs WI 1st Test: ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ରେ 9 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା, 2 ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଙ୍ଘର୍ଷ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ OUT, କିଏ IN ?
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-11 ରେ 9 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା । ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଖେଳିବ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଭାରତର 9 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଜୟସୱାଲ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପୁଣିଥରେ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଓପନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତା’ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗିଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଖେଳିବେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଏହି ସିରିଜରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ନଅ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାକି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ମାମଲା ଟିକିଏ ଜଟିଳ ମନେ ହେଉଛି।
ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ
ବାକି ଦୁଇଜଣ ପିଚ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପେସ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ସେନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆ କପରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସକାଳେ ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗ ଦେଖି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।