India vs West Indies 2nd ODI: ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଘରୋଇ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପାଞ୍ଚ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ହରାଇବା ପରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ବାରବାଡୋସ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । ଭାରତ ଖେଳାଳୀ ଏକାଦଶରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ବିଶ୍ରାମ ବନେଇଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖେଳାଳୀ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତ: ୧. ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ) ୨. ଶୁଭମାନ ଗିଲ ୩. ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୪. ଇଶାନ କିଶନ ୫. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୬. ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୭. ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୮. ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ୯. କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୧୦. ଉମରନ ମଲିକ ୧୧. ମୁକେଶ କୁମାର।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ : ୧. ଶାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ / ୱିକେଟ୍ କିପର) ୨. କାଇଲ୍ ମାୟର୍ସ ୩. ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ ୪. ଆଲିକ୍ ଆଥାନଜେ ୫. ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟମିର୍ ୬. କେସି କାର୍ଟି ୭. ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ ୮. ୟାନିକ୍ କାରିଆ ୯. ଅଲଜାରି ଜୋସେଫ୍ ୧୦. ଜୟଡେନ ବିକ୍ରୟ ୧୧. ଗୁଦାକେଶ ଚର୍ବି।

A look at #TeamIndia's Playing XI for the 2nd ODI!@hardikpandya7 to lead the side today 👌

Follow the match – https://t.co/k4FosiRmuT#WIvIND pic.twitter.com/8wWBzdMrw7

— BCCI (@BCCI) July 29, 2023