ଫେରିଲେ ସଞ୍ଜୁ, ଅକ୍ଷର, ବାହାରିଲେ ରିଙ୍କୁ, ୱାସିଂଟନ୍, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ
ଭାରତ vs ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି
IND vs ZIM: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇର MA Chidambaram Stadium ରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଭାରି ପରାଜୟ ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳ ପାଇଁ ‘କର ବା ମର’ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜିମ୍ବାୱେର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ Sikandar Raza ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ Suryakumar Yadav କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ପିଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଠାରେ ରନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହୁଏ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓ ଅକ୍ସର ପଟେଲ୍ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଓ ୱାଶିଙ୍ଗଟନ ସୁନ୍ଦରକୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ସହିତ ମାଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଓପେନିଂରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନ ଥିବାବେଳେ ମିଡଲ ଅର୍ଡରରେ ତିଳକ ବର୍ମା ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭରସା କରାଯାଇଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଜସପ୍ରିତ୍ ବୁମ୍ରା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରାୟାନ ବର୍ଲ ଓ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରାବାନୀ ପରି ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ କେବଳ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଳର ବ୍ୟାଟସ୍ମାନ୍ ଓ ବୋଲରମାନେ ଉଭୟେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।