ବିଷ ଓଗାଳୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଦେଖାଇଲା ମହାନତା! ଶତ୍ରୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଢ଼ାଇଲା ହାତ!

ଭାରତ ଦେଖାଇଲା ଉଦାରତା!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ସହଭାଗୀ ନଦୀ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ ହେବାରୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି।

ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଲାଲ ଡ୍ୟାମର ସ୍ପିଲୱେ ଗେଟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଙ୍କ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗେଟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଗଲା: ଏହି ସତର୍କତା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସିଆଲକୋଟ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦୁଇରୁ ତିନି ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ “ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବା” ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ନିକଟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ଜାତିସଂଘ ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଜଳକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଏ।

ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ପଚିଶ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ “ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଣି ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।”

