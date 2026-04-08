ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭାରତ

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଫିଟିଲା ରାସ୍ତା; ଖୁସି ପ୍ରକଟ କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି  ଯେ, ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଭାରତ ଦୋହରାଇଛି ଯେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ସରକାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ମାନବୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ “ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବୋମାମାଡ଼” କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ “ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧବିରତି” (Double-sided ceasefire) ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ୧୦-ପଏଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ମଜଭୁତ ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ତାର ଅଧିକାଂଶ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ତା’ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଏହି ବୟାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତା’ର ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

