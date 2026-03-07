ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ଭାରତ, ଅନୁମତି ଦେଲା ଆମେରିକା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା
ରୁଷରୁ ମାସେ ଯାଏଁ ତେଲ କିଣିପାରିବ ଭାରତ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୁଷ ତୈଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଛି।
ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆହୁରି କିଛି ରୁଷ ତୈଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରେ।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନରେ ଥିଲା।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଷିଦ୍ଧ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପାଳନ କରିଛି।
ତେଲ କିଣିବାକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ଦେଲା:
ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ ବଦଳରେ ଆମେରିକୀୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ହଠାତ୍ ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଜାହାଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୁଷୀୟ ତେଲ ନେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ତୈଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ।
ସ୍କଟ୍ ବେସାନ୍ତ କ’ଣ ସୂଚାଇଥିଲେ:
ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅଧିକ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରୁ କିଛି କଟକଣା ଉଠାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଗଲ୍ଫ କୂଳରୁ ଭାରୀ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ କ୍ରେତା ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ତେଲ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।