ଗୁଳିରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟର ଗଗନଚୁମ୍ୱୀ ଛକାରେ ପାକ୍ କୁ ପାନେ ଦେବ ଭାରତ, ବିଗ୍ ଫାଇଟରେ କାହାର ପଲଡ଼ା ରହିଛି ଭାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ…

ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜକ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସହିତ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ୧୩.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୫୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହାର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ରାତି ୮ଟାରୁ ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ଥର ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି (T20 ଏବଂ ODI) ଏବଂ ଏହାର ବିଜୟ-ପରାଜୟ ସଂଖ୍ୟା କ’ଣ। ଏହା ସହିତ ଜାଣିବା ଯେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପଲଡ଼ା ଭାରୀ ରହିଛି…

ବିଗ୍ ଫାଇଟର ବାଜିବ ବିଗୁଲ

ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପରେ ମୋଟ ୧୮ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ (ଦିନିକିଆ)

ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୯୮୪ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ର। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସୀତ ଥିଲା।

ଏସିଆ କପ (ଟି-20)

ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସିଆ କପର ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ସେହି ପରାଜୟ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୋଟ ୧୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୦ ଟି ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ଼
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ସାମସ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡ଼
ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ହରିସ ରାଉଫ, ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଫଖର ଜମାନ, ହୁସେନ୍ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜ୍ର।

