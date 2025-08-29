୨୦୩୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମଝିରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌

ଟାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୩୮ ସୁଦ୍ଧା ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି

By Chinmayee Beura
Indian Economy Growth Update

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଶୁଳ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ହୋଇପାରେ।

EY ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ଆଗାମୀ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୩୮ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି: EY Economy What August 2025ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ଶୁଳ୍କ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି।

GDPରେ ହେବ ବୃଦ୍ଧି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 2030 ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତର GDP (PPP) 20.7 Trillion Dollars ହୋଇପାରେ। 2038 ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତର GDP (PPP) ମଧ୍ୟ 34.2 Trillion Dollars ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ​​ରହିଛି।

ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ।

ଯଦି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହା 2038 ମସିହାରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। କାରଣ ଭାରତରେ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହା ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

