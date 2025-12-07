ଆମେରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଏହି ଦେଶ, Hawk ବଦଳରେ SAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଭାରତ!
ସରିଲା ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ (SAM) କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବାୟୁସେନାର ପୁରୁଣା ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବ, ଯାହା ୧୯୯୦ ଦଶକରେ କିଣାଯାଇଥିଲା।
ପୁରୁଣା ମିସାଇଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବାୟୁସେନା କ୍ଲାର୍କ ବାୟୁ ଘାଟିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ HAWK XXI ସିଷ୍ଟମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଅଛି।
ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୦-୪୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ୨୦-୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ସିଷ୍ଟମ ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏହା ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭାରତ ଆକାଶ-୧ଏସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କଲା:
ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ଆକାଶ-୧ଏସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BDL) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ୪୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।
ଏହା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହାକୁ ୮x୮ ଭାରୀ ସାମରିକ ଯାନରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ଚାରୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଆଠଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବହନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏକ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ 3D ରାଡାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୋଗୀ:
ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାକୁ ସୁବିକ୍ ବେ, କ୍ଲାର୍କ ଏୟାର ବେସ୍ ଏବଂ ପାଲାୱାନ୍ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚୀନ୍ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ଏକ ଦୀର୍ଘ-ପରିସୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୫୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆକାଶ-ଏନଜି ବିକଶିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ କେବଳ ଆକାଶ-1S ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। QRSAM କିମ୍ବା MRSAM-ER ଭଳି ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
QRSAM ର ଦୂରତା କମ୍ ଏବଂ MRSAM-ER ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି।
ଡିଲ୍ କେତେ ହେବ:
ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।