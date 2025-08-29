ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହିବ ୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ଷତି!
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଛାଟ, ଭାରତକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିପାରେ। ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫର୍ମ ଜେଫେରିଜ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଉଡ୍।
ଉଡ୍ ତାଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ନ୍ୟୁଜଲେଟର ‘ଗ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିୟର’ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ୫୫-୬୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଉଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଫୁଟଓ୍ୱେୟାର, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଉଡ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ କାରଣ ଭାରତ ମେ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ଏକ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି।
ଉଡ୍ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ: ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। କୃଷି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା।
ଉଡ୍ ଭାରତର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ହେଉଛି ଆୟର ଉତ୍ସ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪0 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି କେବଳ କୃଷିରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ: ଆମେରିକାର ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (SMEs) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଉଡ୍ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ, ତେବେ GDP ୧୧.୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚୀନର ନିକଟତର ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଉଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବିପରୀତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେବା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।