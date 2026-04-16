ରୁଷ-ଇରାନଠୁ ଆଉ ତେଲ କିଣିପାରିବନି ଭାରତ, ସମୟସୀମା ଶେଷ, ଆଉ ରିହାତି ଦେବନି ମନାକଲା ଆମେରିକା
ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଆମେରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବାରୁ, ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲା; ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଛାଡ଼ର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି।
ଆଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ବୁଧବାର (ଏପ୍ରିଲ ୧୫) ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ଛାଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ କ’ଣ କହିଲେ:
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବେସାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନୀ ତେଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ପରିବହନରେ ଥିବା ତେଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେସାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ତେଲ ଏବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି।”
ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଥିଲା:
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନଙ୍କୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ବେସାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନର୍ସଙ୍କୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ୩୦ ଦିନିଆ ଛାଡ଼ ଜାରି କରୁଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୁଷକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ସେହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଗୋ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ରୁଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।”
ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼କୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆମେରିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା।
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ, ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଡଲାର ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ ୩୦ ଦିନିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇରାନୀ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।