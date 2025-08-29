ବିନା ସ୍ପନ୍ସରରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, BCCIକୁ ମିଳିଲାନି ସ୍ପନ୍ସର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ!

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର ପାଇନାହିଁ BCCI।

ମୁମ୍ୱାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପନ୍ସର ଖୋଜିବାରେ ଏବେ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ, BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, Dream11 ଏବଂ BCCI ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାରଣ ଏବେ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ ଟଙ୍କା  ଲଗାଯିବ ନାହିଁ।

Dream11 ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯାହାର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCCI ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ନୂଆ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ସ୍ପନ୍ସରରେ ଖେଳିବ: ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SPONSOR ଖୋଜିବା BCCI ପାଇଁ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BCCI ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପନ୍ସର ଖୋଜୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟୟୋଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦୁବାଇରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଯିବେ।

ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଖେଳାଳିମାନେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏକାଠି ଯିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ସହରରୁ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବରୋଦାରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

