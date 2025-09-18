CHARIDHAM

ଏହି ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଲଢେଇ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସୁପର-୪ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଆବୁଧାବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଢେଇ ହେବ: ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୮ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର ଫୋରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚାପ କମ୍ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓମାନ ସୁପର ଫୋରରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମାନର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୟୁଏଇ ଦଳକୁ ୯ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ +୪.୭୯୩ ନେଟ୍ ରନ୍‌ରେଟ୍ ସହିତ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ୍‌ ପାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରୁପ୍‌ A ପଏଣ୍ଟ୍‌ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓମାନ ତା’ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓମାନର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଜତିନ୍ଦର ସିଂହ।

ଉଭୟ ଦଳ:

ଭାରତ ଦଳ: ସୁର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ।

ଓମାନ ଦଳ: ଜତିନ୍ଦର ସିଂ (ଅଧିନାୟକ), ହମ୍ମାଦ ମିର୍ଜା, ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଳା, ସୁଫିଆନ ୟୁସୁଫ, ଆଶିଷ ଓଡେଡେରା, ଆମିର କଲିମ, ମହମ୍ମଦ ନଦୀମ, ସୁଫିଆନ ମହମୁଦ, ଆର୍ଯ୍ୟାନ ବିଷ୍ଟ, କରଣ ସୋନାୱାଲେ, ଜିକ୍ରିୟା ଇସଲାମ, ହସନେନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ, ଫୈଜଲ ଶାହ, ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ, ନଦୀମ ଖାନ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ସମୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ।

