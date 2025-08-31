ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଭାରତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ସେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜାରି ଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP 7.8 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରୈମାସିକରେ ସର୍ବାଧିକ।
11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା: ଇନ୍ଦୋରର ରଙ୍ଗଭାସା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ‘ସତୃପ୍ତି ଶିବିର’କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ RBI 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିକାଶର କାରଣ ହୋଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ଟି ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ।”
ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 55 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ, ପେନସନ, ବୀମା, ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ଏସ୍. ସେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଏହାର 11 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏହି ଯୋଜନା 2014 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।