୩୩ ଚୌକା, ୧୫ ଛକା, ୪୦୪ ରନ; ଶେଷରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଲା ଭାରତ; ବୃଥା ଗଲା ପଥୁମ ନିସାଂକାଙ୍କ ଶତକ

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚରେ, ଭାରତ ସୁପର ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚରେ, ଭାରତ ସୁପର ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟରେ ୨୦୨ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟରେ କେବଳ ୨୦୨ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା ୫୮ ବଲରେ ୧୦୭ ରନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର ଓଭରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରନ କରିପାରିଥିଲା। ତା’ପରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ତିନିଟି ବଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହିପରି, ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରାଜିତ ରହିଲା।

ଏମିତିଥିଲା ସୁପର ଓଭରର ରୋମାଞ୍ଚ

ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ କୁସାଲ ପେରେରା ଏବଂ ଦୁସାନ ଶାନାକା ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କାଙ୍କୁ ସୁପର ଓଭରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ପ୍ରଥମ ବଲରେ କୁସାଲ ପେରେରାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବଲରେ ଏକ ଡଟ୍ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବଲ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ତିନିଟି ରନ କରି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉଭୟେ 202 ରନ କରିଥିଲେ

ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 31 ବଲରୁ 61 ରନ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ 23 ବଲରୁ 39 ରନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ 34 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 49 ରନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 202 ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ 20 ଓଭରରେ କେବଳ 202 ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା 58 ବଲରୁ 107 ରନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶତକ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇଥିଲା।

