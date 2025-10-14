IND VS WI: ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ; ମାଟି କାମୁଡିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ହାରିଲା ବିପକ୍ଷ ଦଳ…

ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ...

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବାଜି ମାରିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପ କରିନେଲା ଭାରତ । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ତ୍ବରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ  । ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସିରିଜ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଫଲୋଅନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୨୧ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୨-୦ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହାତେଇସାରିଛି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୨୪୮ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଫଲୋଅନ୍ ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥର, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦୃଢ ରଣନୀତି ସହ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଓପନର ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଫର୍ମ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ୩୯୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ୧୨୧ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାରୀ ଦେଖାଦେଲା।

ସାଇଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇନିଂସର ୩୬ତମ ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସିରିଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଥିଲା।

କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ: ୧୨୧ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ରାହୁଲ ଧୈଯର ସହ ଖେଳକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ସେ ୧୦୮ ବଲ୍ ଖେଳି ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଖେଳ ଶେଷକୁ ୱିନିଙ୍ଗ ସଟ ମାରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ ।

