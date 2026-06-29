ଅଲିମ୍ପିକ୍ ୨୦୨୮ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ! ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପକ୍କା

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆଇସିସି (ICC) ଏବଂ ଆଇଓସି (IOC) ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି (IOC) ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରୁ ମୋଟ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହା ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ଆଇସିସି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍’ (ICC Olympics Qualifier) ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ୧୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଓସେନିଆ ମହାଦେଶର ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଇସିସିର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ (T20I) ମାନ୍ୟତା (Rankings) ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ଥାନଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ (LA) ଆୟୋଜକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ ୧୨ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଇସିସିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ଅଲଗା ରହିଛି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ୪ଟି ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବେ, ବରଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି (NOC) ର ଦଳ ହୋଇଥିବେ। ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ଆମେରିକା (USA) ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଭାବେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବ, ଯଦି ସେମାନେ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ courier୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ୧୫ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯଦି ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଆମେରିକା ଟପ୍-୧୫ ମଧ୍ୟରେ ନରହେ, ତେବେ ସେହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମହାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳକୁ ମିଳିବ। ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଯଦି ଆମେରିକା ଟପ୍-୧୫ରେ ନରହେ, ତେବେ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ମାନ୍ୟତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଅଣ-ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମିଳିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀର ୫୦ଟି ଜାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର ବଦଳାଇଲେ…

ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟି-୨୦ ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଦଳର ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଓସେନିଆ ମହାଦେଶରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିଧାସଳଖ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ପ୍ରତି ମହାଦେଶରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ମହିଳା ଦଳ ଟପ୍-୧୫ ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ତେବେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଆଇସିସି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍’ରେ ଉଭୟ ବିଭାଗରୁ ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜେତା ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଯିବ।

ଏହା ସହିତ ଆଇସିସି ଏବଂ ଆଇଓସି ପକ୍ଷରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (West Indies) ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହେଉଛି ଅନେକ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆଇସିସିର ଏକ ମିଳିତ ସଦସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଇଓସି (IOC) ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୋଟା ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨ body୬ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ୮ଟି ଅଣ-ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ‘କ୍ୟାରିବିଆନ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍’ (Caribbean Qualifier) ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ସ୍ଥିର ହେବ କେଉଁ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଆଇସିସି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀର ୫୦ଟି ଜାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର ବଦଳାଇଲେ…

କେତନଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକ ଚେତନକୁ…

କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଟିଂରେ…

1 of 30,176